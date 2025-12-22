Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 15:32

Рябков объяснил, как враждебность Европы может отразиться на России и США

Рябков: риск столкновения России и НАТО сохраняется из-за враждебности Европы

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Риски прямого столкновения между Россией и НАТО остаются высокими, несмотря на сегодняшнюю сдержанность Вашингтона, высказал мнение заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на встрече Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, которые приводит ТАСС, источником угрозы выступают враждебные действия европейских стран.

Даже в условиях более взвешенной политики США, демонстрируемой Вашингтоном на российском направлении, сохраняются существенные риски столкновения Россия — НАТО ввиду неадекватных враждебных действий европейских стран, — сказал он.

Рябков отметил, что Россия готова юридически зафиксировать отсутствие планов напасть на страны Евросоюза и НАТО. По его словам, у Москвы нет никаких «захватнических» намерений, несмотря на заявления западных политиков.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров также отметил, что Россия готова юридически зафиксировать гарантии ненападения на НАТО и Евросоюз на взаимной основе. Выступая на посольском круглом столе, дипломат подчеркнул, что у Москвы отсутствуют деструктивные планы в отношении Запада.

Сергей Рябков
МИД РФ
Россия
США
НАТО
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банки лишатся мгновенного доступа к «Цифровому профилю гражданина»
КС разъяснил права жертв телефонного мошенничества и дропперов
«Аэрофлот» стал партнером финала фестиваля «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ»
Россиянам рассказали, как изменились цены на новостройки в 2025 году
Перехват БПЛА веревкой, зачистка Димитрова: новости СВО к вечеру 22 декабря
Экономист раскрыл ключевой посыл Путина во время прямой линии
Умер актер, снявшийся в «Брате» и «Бандитском Петербурге»
Врач назвала неочевидные причины зябкости в ногах
«Список Пугачевой»: названы артисты, которых никогда не простит Примадонна
Раскрыто, кто может возглавить футбольный клуб «Динамо»
На Западе испугались противоспутникового оружия России
«Это будет максимум»: Лукашенко о количестве «Орешников» в Белоруссии
В зоне СВО погиб экс-корреспондент Lenta.ru
ЕС сделал Украине «заряженный подарок» перед Новым годом
Дед Мороз рассказал о своем самом сокровенном желании
Доброволец «Ахмата» раскрыл, кто стравливает русских, чеченцев и украинцев
Почему люди бегут из новостроек в «сталинки»: конец эпохи человейников?
Оливье со свежими огурцами: хрустящий и свежий вариант любимого салата
«Геополитика»: депутат о целях терактов против генералов ВС России
Раскрыто, кто пережил кадровую чистку в офисе Зеленского
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.