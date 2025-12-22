Рябков объяснил, как враждебность Европы может отразиться на России и США

Риски прямого столкновения между Россией и НАТО остаются высокими, несмотря на сегодняшнюю сдержанность Вашингтона, высказал мнение заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на встрече Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, которые приводит ТАСС, источником угрозы выступают враждебные действия европейских стран.

Даже в условиях более взвешенной политики США, демонстрируемой Вашингтоном на российском направлении, сохраняются существенные риски столкновения Россия — НАТО ввиду неадекватных враждебных действий европейских стран, — сказал он.

Рябков отметил, что Россия готова юридически зафиксировать отсутствие планов напасть на страны Евросоюза и НАТО. По его словам, у Москвы нет никаких «захватнических» намерений, несмотря на заявления западных политиков.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров также отметил, что Россия готова юридически зафиксировать гарантии ненападения на НАТО и Евросоюз на взаимной основе. Выступая на посольском круглом столе, дипломат подчеркнул, что у Москвы отсутствуют деструктивные планы в отношении Запада.