В лесах России начнется уничтожение двух видов растений Депутат Говырин: в РФ начнут устранять ясенелистный клен и борщевик Сосновского

В России начнут искоренять ясенелистный клен и борщевик Сосновского — оба вида вошли в перечень инвазивных растений от Рослесхоза, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина. Согласно соответствующему проекту, «зеленых захватчиков» будут выявлять и предотвращать их распространение в каждом лесном районе.

В СССР до 1980-х годов борщевик Сосновского выращивали как кормовую культуру. Однако после прекращения этой практики правовые ограничения на его распространение долго отсутствовали. В 2012 году Минсельхоз России исключил борщевик из Государственного реестра селекционных достижений, а в 2015 году отнес его к сорным видам, что позволило расширить фитосанитарный контроль, — отметил Говырин.

Борщевик и ясенелистный клен ведут себя как настоящие агрессоры, вытесняя местные растения. Сок борщевика вызывает сильные ожоги на коже, а его пыльца — аллергию и удушье. Клен в свою очередь подавляет рост соседних деревьев своими корнями, а его листва усиливает токсичность автомобильных выхлопов.

Ранее адвокат Елена Кудерко заявила, что с 1 марта 2026 года наличие борщевика на частных участках будет считаться нарушением земельного законодательства. Она отметила, что владельцы территорий будут нести административную ответственность за распространение этого инвазивного растения.