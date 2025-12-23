Новый год-2026
В Турции рассказали, ради чего ЕС может пожертвовать Украиной

Политолог Четинер: ЕС может пожертвовать Украиной ради своей безопасности

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press
ЕС может пожертвовать Украиной ради своей безопасности, заявил РИА Новости турецкий эксперт по международным вопросам Мурат Четинер. Он считает, что страны сообщества пытаются разными средствами не допустить распространения конфликта на их территорию.

Логика европейской политики сводится к попытке не допустить переноса конфликта на территорию ЕС, — сказал Четинер.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Европейский союз одержим идеей о якобы готовящемся нападении России. Дипломат добавил, что такая позиция ЕС вызывает серьезную обеспокоенность. Он отметил, что в ЕС стремятся не допустить сближения позиций РФ и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Цель Европы заключается в предотвращении оздоровления обстановки в российско-американских отношениях в целом.

До этого президент Финляндии Александр Стубб отметил, что переговоры между Россией и Украиной находятся на завершающей и наиболее сложной стадии. По его словам, стороны приблизились к возможному мирному соглашению, но осталось решить самые сложные 5% вопросов.

