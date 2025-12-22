Новый год-2026
22 декабря 2025 в 05:36

Заседание в парламенте Турции закончилось массовой дракой

Haberler: депутаты подрались в парламенте Турции при обсуждении бюджета

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Во время заседания Великого национального собрания Турции, посвященного государственному бюджету, депутаты от правящей и оппозиционной партий устроили масштабную потасовку, пишет портал Haberler. Инцидент произошел после завершения голосования, накалившаяся атмосфера быстро переросла в драку.

Напряженная словесная перепалка между членами Партии справедливости и развития (AK Party) и Республиканской народной партии (CHP) внезапно переросла в массовый конфликт. Его удалось погасить только после активного вмешательства других парламентариев, пытавшихся разнять дерущихся.

Предложение о бюджете на 2026 год было принято в ходе голосования, за принятие законопроекта выступили 320 депутатов, против — 249. Одобрение важного финансового документа на 2026 год уже сопровождалось беспорядками в зале заседаний, посетовали журналисты. Подобные инциденты не являются уникальными для политической жизни Турции.

Ранее сообщалось, что на всероссийском турнире по борьбе на поясах «Куреш-2025» в Симферополе произошел серьезный инцидент. Участники соревнований устроили массовую потасовку, что привело к остановке турнира. Конфликт вспыхнул прямо на борцовском ковре между представителями команд из Крыма и Ставропольского края.

Заседание в парламенте Турции закончилось массовой дракой
