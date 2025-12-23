Новый год-2026
23 декабря 2025 в 10:08

Организаторы нелегальной миграции заработали полмиллиарда рублей

Силовики пресекли канал нелегальной миграции с доходом от 500 млн рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Организаторов нелегальной миграции, которые легализовали более двух тысяч иностранных граждан, задержали в пяти российских регионах, пишет ТАСС. По данным агентства, доход от их противоправной деятельности достиг 500 млн рублей.

Федеральной службой безопасности совместно с МВД России при силовой поддержке Росгвардии пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, организовавшей масштабный канал незаконной миграции, — рассказали агентству.

Злоумышленники занимались легализацией граждан из Азиатско-Тихоокеанского региона и с Ближнего Востока. По информации ФСБ, фигуранты помогали иностранным гражданам получать фиктивные приглашения от номинальных компаний, чтобы тем удавалось оформлять деловые визы.

На территории Ростовской, Новгородской, Ленинградской и Ивановской областей, а также Пермского края проведены 65 обысков и осмотров, допрошены более 100 участников противоправной группы и свидетелей. В пресс-службе уточнили, что задержаны организатор и 20 активных участников преступной группы.

Ранее зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил, России нужна возвратная миграция, когда иностранцы приезжают на заработки, а после окончания договора отбывают на родину. По словам парламентария, стоит привлекать квалифицированных специалистов, а не разнорабочих.

