Экономист оценил идею легализации онлайн-казино

Частичная легализация онлайн-казино в России возможна, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» экономист директор Института нового общества Василий Колташов. Он отметил, что явление продолжит существовать и без легализации.

И если я сказал про какую-то легализацию, то она связана исключительно с тем, что явление существует, явление притягивает к себе деньги. Многие люди без этого явления обходиться не могут. И в результате встает вопрос о легализации, — рассказал Колташов.

Экономист отметил, что с населением необходимо продолжать проводить воспитательную работу по поводу негативного влияния азартных игр. При этом, по его словам, желающие всегда найдут способы отдать деньги на азартные развлечения.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов рассказал, что в России появится новый механизм для борьбы с игровой зависимостью. С 1 сентября 2026 года граждане смогут добровольно установить запрет на участие в азартных играх через портал «Госуслуги».