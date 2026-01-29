Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 13:38

Экономист оценил идею легализации онлайн-казино

Экономист Колташов: в России могут легализовать онлайн-казино

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Частичная легализация онлайн-казино в России возможна, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» экономист директор Института нового общества Василий Колташов. Он отметил, что явление продолжит существовать и без легализации.

И если я сказал про какую-то легализацию, то она связана исключительно с тем, что явление существует, явление притягивает к себе деньги. Многие люди без этого явления обходиться не могут. И в результате встает вопрос о легализации, — рассказал Колташов.

Экономист отметил, что с населением необходимо продолжать проводить воспитательную работу по поводу негативного влияния азартных игр. При этом, по его словам, желающие всегда найдут способы отдать деньги на азартные развлечения.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов рассказал, что в России появится новый механизм для борьбы с игровой зависимостью. С 1 сентября 2026 года граждане смогут добровольно установить запрет на участие в азартных играх через портал «Госуслуги».

легализация
экономисты
законопроекты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Начальник ГРУ Костюков готов к переговорам в Абу-Даби 1 февраля
В Петербурге задержали начальника представительства Минобороны России
Евросоюз принял новые санкции против Ирана
«Прямой намек»: политолог о фото Трампа и Путина в Белом доме
Раскрыта причина изъятия у россиян автономеров ЕКХ
Экс-главу ОКР обвинили в краже средств, выделенных для ОИ в Сочи
Стал известен неожиданный участник переговоров Путина с президентом ОАЭ
В Курчатове началось возведение третьего энергоблока АЭС-2
В ГД оценили шансы России на медаль Олимпиады в конькобежном спорте
Московские врачи спасли пятилетнюю девочку, проглотившую игрушку
«У общества вопросы»: в СПЧ высказались о трагедии в интернате Кузбасса
Родителям мальчика с замком в носу пришлось вызывать пожарных
«Азов» транслирует в прямом эфире пытки российских военных
Сухогруз находится на грани затопления у Махачкалы
Высокопоставленный иностранный гость прибыл в Москву
«Извольте покинуть»: политолог о словах Скороход про границы Донбасса
Психолог объяснила, какие отношения должны быть между ребенком и родителем
Изъятие имущества экс-инспектора полпреда в ЮФО признали законным
Губернатор Кузбасса впервые прокомментировал трагедию в интернате
Патриарх Кирилл предложил запретить аборты в браке без согласия мужа
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.