27 ноября 2025 в 13:16

Эстония пытается втянуть НАТО в ядерную провокацию против России

Эстония предложила провести учения НАТО с ядерным оружием у границы России

Власти Эстонии предложили проводить учения НАТО вблизи восточного фланга Альянса, сообщает издание Politico. В Таллине уточнили, что речь идет в том числе об отработке применения западного ядерного вооружения у границы России.

Подобные военные маневры должны продемонстрировать мощь Североатлантического альянса, говорится в материале. Они будут проведены в случае одобрения руководством НАТО инициативы эстонского правительства.

Ранее Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что Россия будет вынуждена провести аналогичные маневры в случае возобновления ядерных испытаний Соединенными Штатами. По его оценке, именно этот вопрос обсуждался на оперативном совещании постоянных членов Совбеза РФ под руководством Владимира Путина 5 ноября.

Кроме того, почетный профессор Принстонского университета Франк фон Хиппель заявил, что возобновление США испытаний ядерного оружия нанесет серьезный ущерб системе контроля над вооружениями. Бывший советник Белого дома не стал приводить конкретных деталей в подтверждение своей позиции.

