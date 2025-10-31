Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 04:17

В США озвучили последствия возобновления ядерных испытаний

Профессор Фон Хиппель: ядерные испытания США навредят контролю над вооружением

Фото: defense.gov

Возобновление взрывных испытаний ядерного оружия Соединенными Штатами нанесло бы серьезный ущерб контролю над ядерными вооружениями, заявил РИА Новости почетный профессор Принстонского университета и бывший советник Белого дома Франк фон Хиппель. При этом свои слова он конкретизировать не стал.

Возобновление ядерных взрывных испытаний стало бы серьезным шагом назад в области контроля над ядерными вооружениями, — сказал фон Хиппель.

Президент США Дональд Трамп тем временем объявил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он пояснил, что Штаты обладают самым крупным арсеналом вооружений такого типа, Россия — на втором месте, Китай — на третьем. Однако, добавил он, Пекин через пять лет сравняется с Вашингтоном.

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс добавил, что США необходимо периодически проводить испытания ядерного оружия. По его словам, это нужно, поскольку Россия и Китай достигли больших высот в данном направлении.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник сообщил NEWS.ru, что Трамп обманывает людей, говоря о преимуществе США над Россией. Он отметил, что американский лидер заговорил о ядерных испытаниях с целью успокоить внутреннюю ситуацию в стране.

