В США объяснили необходимость проведения испытаний ядерного оружия

США необходимо периодически проводить испытания ядерного оружия, заявил в Белом доме вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. По его словам, это нужно, поскольку Россия и Китай достигли больших высот в данном направлении.

У нас большой арсенал. Очевидно, что у россиян большой ядерный арсенал. У китайцев тоже. Иногда нужно проводить испытания, чтобы убедиться, что он функционирует должным образом, — сказал он.

Президент США Дональд Трамп тем временем объявил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он пояснил, что Штаты обладают самым крупным арсеналом вооружений такого типа, Россия — на втором месте, Китай — на третьем. Однако, добавил он, Пекин через пять лет сравняется с Вашингтоном.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник сообщил NEWS.ru, что Трамп обманывает людей, говоря о преимуществе США над Россией. Он отметил, что американский лидер заговорил о ядерных испытаниях с целью успокоить внутреннюю ситуацию в стране, такие заявления являются попыткой сгладить шок от понимания, что Вашингтон давно перестал быть безусловным лидером в сфере ядерного сдерживания.