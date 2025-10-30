Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 11:16

В Госдуме рассказали, с каким умыслом Трамп заговорил о ядерных испытаниях

Депутат Колесник: Трамп обманывает людей, заявляя о преимуществе США над Россией

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава Белого дома Дональд Трамп обманывает людей, заявляя о преимуществе США над Россией, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он отметил, что американский лидер заговорил о ядерных испытаниях с целью успокоить внутреннюю ситуацию в стране. По его словам, такие заявления являются попыткой сгладить шок от понимания, что Вашингтон давно перестал быть безусловным лидером в сфере ядерного сдерживания.

Заявлениями о ядерных испытаниях Трамп пытается успокоить США, где народ разволновался, потому что им всегда внушали, что они самая великая нация, которой нет равных. И тут выясняется, что их на порядок превосходят по оружию, в том числе по ядерному. Более того, у нас самая опытная и сильная армия в мире. Это показывает и наступление, которое сейчас идет. То есть у США внезапно для них появился достойнейший противник, — пояснил Колесник.

Ранее Трамп не стал отвечать на вопрос о ядерных испытаниях. До этого президент США поручил Пентагону немедленно начать их, сославшись на действия «других ядерных держав». Произошло это на фоне заявлений президента России Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник».

