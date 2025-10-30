Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 09:05

Трамп проигнорировал вопрос о ядерных испытаниях

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о ядерных испытаниях, следует из трансляции на сайте Белого дома. Ранее он поручил Пентагону немедленно начать их, сославшись на действия «других ядерных держав». Произошло это на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник».

Спасибо большое, — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста, после чего прессу попросили покинуть зал.

Ранее Путин заявил, что в некоторых странах идет подготовка к ядерным испытаниям. Президент уточнил, что его высказывание необязательно подразумевало США.

До этого российский лидер заявил, что угрозы ударов по Кремлю американскими крылатыми ракетами Tomahawk со стороны президента Украины Владимира Зеленского — это часть не только шантажа, но и «понтажа». По словам главы государства, Россия ответит на эти угрозы усилением системы противовоздушной обороны.

Российский лидер также рассказал, что в стране активно разрабатывается новое оружие. Путин подчеркнул, что его испытания проходят успешно. По его словам, данное вооружение будет представлено уже скоро.

Дональд Трамп
политика
ядерные испытания
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актер Устюгов вышел в свет с женой, которая младше его на 17 лет
США поставили ультиматум Сербии из-за «Газпрома»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 октября 2025 года
Россия устроила неприятный сюрприз новому премьеру Японии
Простой салат «Красное море» — украшение стола!
Трамп нашел антимиротворческий выход из конфликта на Украине
Российский боец рассказал о «натовских» трофеях из зоны СВО
Робот София начнет работать в подмосковном правительстве
Следователи ответили на вопрос о странном появлении Усольцева онлайн
Полиция задержала третьего подозреваемого в ограблении Лувра
Китай утвердил запуск космического корабля Shenzhou-21 к станции Tiangong
Хрустящий, сырный, с чесночком: рулет, который просят все мои друзья
Европа готовится к худшему и создает общий транспортный коридор
Названо число жертв разрушительного урагана «Мелисса»
Трамп и Си Цзиньпин заключили сделку по Украине
Воробьев предложил ввести маркировку для влажных салфеток
Егор Крид извинился перед фанатами
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне на текущей неделе
Мы в будущем! Учимся оплачивать парковки в Самаре задолго до их появления
Авиабомба вмолотила в землю пункт дислокации егерской бригады ВСУ
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

На замену надоевшим котлетам: хрустящий куриный конверт с начинкой — жарим полезно без тонны масла
Общество

На замену надоевшим котлетам: хрустящий куриный конверт с начинкой — жарим полезно без тонны масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.