Трамп проигнорировал вопрос о ядерных испытаниях

Американский лидер Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о ядерных испытаниях, следует из трансляции на сайте Белого дома. Ранее он поручил Пентагону немедленно начать их, сославшись на действия «других ядерных держав». Произошло это на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник».

Спасибо большое, — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста, после чего прессу попросили покинуть зал.

Ранее Путин заявил, что в некоторых странах идет подготовка к ядерным испытаниям. Президент уточнил, что его высказывание необязательно подразумевало США.

До этого российский лидер заявил, что угрозы ударов по Кремлю американскими крылатыми ракетами Tomahawk со стороны президента Украины Владимира Зеленского — это часть не только шантажа, но и «понтажа». По словам главы государства, Россия ответит на эти угрозы усилением системы противовоздушной обороны.

Российский лидер также рассказал, что в стране активно разрабатывается новое оружие. Путин подчеркнул, что его испытания проходят успешно. По его словам, данное вооружение будет представлено уже скоро.