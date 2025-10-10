Путин раскрыл, чем Россия ответит на угрозы бить «Томагавками» по Кремлю

Угрозы ударов по Кремлю американскими крылатыми ракетами Tomahawk со стороны президента Украины Владимира Зеленского — это часть не только шантажа, но и «понтажа», заявил российский лидер Владимир Путин во время беседы с журналистами. По словам главы государства, которые приводит пресс-служба Кремля, Россия ответит на эти угрозы усилением системы противовоздушной обороны.

Понт здесь присутствует. Наш ответ — это усиление системы ПВО Российской Федерации, — сказал Путин.

Российский лидер также рассказал, что в стране активно разрабатывается новое оружие. Путин подчеркнул, что его испытания проходят успешно. По его словам, данное вооружение будет представлено уже скоро.

Путин также уточнил, что сегодня в некоторых странах идет подготовка к ядерным испытаниям. Так он прокомментировал свое высказывание, сделанное на «Валдае». Глава государства уточнил, что его слова необязательно подразумевали США.

Что касается достигнутых на саммите на Аляске договоренностей между Москвой и Вашингтоном, по словам Путина, они остаются в силе. Он отметил, что это сложные вопросы украинского урегулирования, требующие дополнительной проработки.