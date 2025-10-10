Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 16:02

Путин раскрыл, остались ли в силе договоренности саммита на Аляске

Путин подтвердил, что Россия и США остаются в рамках договоренностей на Аляске

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Москва и Вашингтон остались в рамках договоренностей саммита на Аляске, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, передает Кремль, на саммите обсуждались сложные вопросы украинского урегулирования, которые требуют дополнительной проработки. При этом стороны остаются на базе дискуссии, состоявшейся в Анкоридже.

Мы для себя здесь ничего не меняем, полагаем, что нужно что-то еще доработать с обеих сторон, но в целом мы остаемся в рамках договоренности Аляски, — подчеркнул Путин.

Так российский лидер ответил на вопрос представителей СМИ о том, исчерпан ли потенциал переговоров России и США в Анкоридже. Событие состоялось 15 августа 2025 года. На саммите присутствовали Путин и президент США Дональд Трамп, а также делегации двух стран.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что импульс, полученный на встрече лидеров на Аляске, остается живым. Представитель Кремля обратил внимание на стремление Москвы двигаться в сторону мирного урегулирования украинского кризиса. По его мнению, с учетом такого подхода импульс в этом направлении сохранится.

Владимир Путин
США
Аляска
Украина
