10 октября 2025 в 10:20

Песков оценил перспективы встречи Путина и Трампа на Аляске

Песков заявил, что импульс встречи Путина и Трампа на Аляске будет жить дальше

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Импульс, который получен на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, остается живым, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. По его словам, с учетом стремления Москвы двигаться в сторону мирного урегулирования этот импульс сохранится.

Можно сказать, что этот импульс жив, он живет и, будем надеяться, будет жить дальше, — подчеркнул представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ признал, что наблюдается пауза в переговорном процессе с Украиной. По его словам, этот перерыв обусловлен нежеланием Киева отвечать на предложения России по созданию рабочей группы для начала работы по разрешению кризиса.

Песков также поделился ожиданием, что Трамп сохраняет политическую волю на мирное урегулирование конфликта на Украине. Встреча российского лидера с американским коллегой на Аляске состоялась в середине августа 2025 года.

Ранее Песков заявлял, что в процессе диалога России и США по украинскому конфликту наметилась серьезная пауза. Представитель Кремля подчеркивал, что киевские власти «воодушевлены европейцами», поэтому не стремятся к урегулированию.

