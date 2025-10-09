Песков заявил о «серьезной паузе» в переговорах с США по Украине

Серьезная пауза наметилась в процессе диалога России и США по украинскому конфликту, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, киевские власти «явно воодушевлены европейцами», поэтому не стремятся к мирному урегулированию кризиса.

Действительно, сейчас обозначилась серьезная пауза в процессе диалога, в процессе развития стамбульских переговоров, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов выразил мнение, что перспектива возобновления переговоров между РФ и Украиной по-прежнему реальна. При этом он признал, что в Европе и США наблюдается сопротивление продолжению диалога Москвы и Киева.

Американские аналитики в свою очередь предположили, что возможная передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk будет свидетельствовать о серьезной смене позиции президента США Дональда Трампа по украинскому кризису. Они напомнили, что изначально хозяин Белого дома стремился завершить конфликт мирным путем, нормализовав отношения с РФ.