09 октября 2025 в 07:09

В Совфеде оценили перспективу возобновления диалога по Украине

Сенатор Чижов назвал перспективу возобновления переговоров по Украине реальной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перспектива возобновления переговоров между Россией и Украиной по-прежнему реальна, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов. При этом он не стал делать прогнозы о сроках начала диалога, передает ТАСС.

Я надеюсь, что эта перспектива [возобновления переговоров] достаточно реальна, не буду говорить о сроках, — сказал сенатор.

Он признал, что в Европе и США наблюдается сопротивление продолжению переговоров по Украине. Не все американцы разделяют позицию президента Дональда Трампа, готового вести диалог с Россией, добавил сенатор.

Ситуация там не такая простая, но тем не менее я рассчитываю, что переговорный процесс будет продолжен, — добавил Чижов.

Ранее военный аналитик Сергей Полетаев назвал переговоры президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским концом для нынешнего правительства Украины. По его мнению, условия Москвы напрямую влияют на основу нынешней государственности страны.

