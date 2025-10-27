Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 19:22

В Совфеде назвали четыре страны, которые не войдут в НАТО

Сенатор Чижов: Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр не станут членами НАТО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В составе Европейского союза осталось четыре страны, которые не войдут в состав НАТО, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов. Как передает корреспондент NEWS.ru, член СФ в ходе пресс-конференции отметил, что речь идет об Австрии, Кипре, Мальте и Ирландии.

Можно было говорить, что шесть стран ЕС не входят в НАТО. Теперь таких осталось четыре, не самых крупных, хотя уважаемых, конечно. Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр. Они и не собираются вступать в НАТО, — сказал Чижов.

Помимо этого, он назвал новую цель западных стран. Сенатор уверен, что эти государства хотят «спасти Украину».

Понятно, что стратегическая цель — нанесение стратегического поражения России, она ушла на второй план ввиду ее недостижимости. Поэтому сейчас на первый план вышли разного рода проекты — спасение Украины, — указал парламентарий.

Ранее он говорил, что в западных государствах наблюдается растущая усталость от украинской проблематики. По оценке члена СФ, первые признаки этого явления продемонстрировал американский президент Дональд Трамп. При этом отдельные политические деятели, включая канцлера Германии Фридриха Мерца, сохраняют радикальную позицию по данному вопросу.
