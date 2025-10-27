«Скоро до детей дойдут»: сенатор высмеял 20-й пакет санкций ЕС Сенатор Чижов в шутку заявил, что ЕС будет вводить санкции против детей

Страны — члены Европейского союза уже не знают, против кого им вводить санкционные меры, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов. Как передает корреспондент NEWS.ru, сенатор в ходе пресс-конференции с иронией отметил, что, возможно, ЕС начнет вводить ограничения против детей.

Еще в 19-м веке британский премьер заявлял: «Как неуютно бывает, когда никто не воюет с Россией». Что касается 20-го пакета, <…> персональные санкции, они уже не знают, кого включить. Скоро, видимо, до детей дойдут, — сказал парламентарий.

Ранее Чижов говорил, что доверие к европейской валюте резко снизится в случае конфискации активов России в странах ЕС. Он отметил, что единой позиции в Европе по данному вопросу не существует, однако многие эксперты считают такой шаг серьезным ударом по финансовой системе.

Также он отмечал, что возможность возобновления переговорного процесса между Россией и Украиной сохраняет свою актуальность. При этом он воздержался от конкретных прогнозов относительно сроков начала диалога. Сенатор признал наличие сопротивления продолжению переговоров по украинскому вопросу в странах Европы и США. Он также добавил, что не все американские политики поддерживают позицию президента Дональда Трампа.