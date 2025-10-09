Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 08:26

В Совфеде раскрыли, что случится с евро в случае изъятия активов России

Сенатор Чижов: доверие к евро рухнет в случае изъятия активов России в ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Доверие к евро резко упадет в случае изъятия активов России в ЕС, заявил первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. По его словам, которые приводит РИА Новости, единой позиции в Европе по вопросу активов нет, но многие считают, что такой шаг станет ударом для финансовой системы.

Большинство считает, что <…> тронуть сами авуары — это станет невосполнимой потерей, сильнейшим ударом для всей европейской финансовой системы. <…> Доверие к евро резко упадет, — сказал Чижов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия примет очень жесткие меры в случае передачи Западом ее активов Украине. При этом она отметила, что инициатива по использованию российских финансовых средств вызвала сдержанную реакцию в ряде стран Европы.

До этого газета The Financial Times сообщила, что позиция премьер-министра Бельгии Барта де Вевера в отношении использования замороженных активов РФ для кредита Украине вызвала раздражение у некоторых лидеров стран ЕС. Глава правительства не поддержал предложение об изъятии российских средств из депозитария Euroclear для передачи Киеву.

Россия
Совет Федерации
Владимир Чижов
активы
евро
