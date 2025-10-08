«Меры будут жесткими»: Захарова предостерегла Запад от изъятия активов РФ Захарова: Россия примет жесткие меры в случае передачи Западом ее активов Киеву

Россия примет очень жесткие меры в случае передачи Западом ее активов Украине, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом она отметила, что инициатива по использованию российских финансовых средств вызвала сдержанную реакцию в ряде стран Европы. Представитель МИД добавила, что некоторые из них осознают правовые последствия такого решения.

Эти меры будут очень жесткими, — сказала Захарова.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что позиция премьер-министра Бельгии Барта де Вевера в отношении использования замороженных российских активов для кредита Украине вызвала раздражение у некоторых лидеров стран Евросоюза. Глава правительства не поддержал предложение об изъятии российских средств из депозитария Euroclear для передачи Киеву.

До этого об идее кредита для Киева за счет средств из Euroclear негативно отозвался президент Франции Эммануэль Макрон. Он напомнил о необходимости соблюдать международное право. Макрона также заподозрили в желании поддержать противников вступления Украины в ЕС.