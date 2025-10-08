Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 16:51

«Меры будут жесткими»: Захарова предостерегла Запад от изъятия активов РФ

Захарова: Россия примет жесткие меры в случае передачи Западом ее активов Киеву

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Россия примет очень жесткие меры в случае передачи Западом ее активов Украине, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом она отметила, что инициатива по использованию российских финансовых средств вызвала сдержанную реакцию в ряде стран Европы. Представитель МИД добавила, что некоторые из них осознают правовые последствия такого решения.

Эти меры будут очень жесткими, — сказала Захарова.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что позиция премьер-министра Бельгии Барта де Вевера в отношении использования замороженных российских активов для кредита Украине вызвала раздражение у некоторых лидеров стран Евросоюза. Глава правительства не поддержал предложение об изъятии российских средств из депозитария Euroclear для передачи Киеву.

До этого об идее кредита для Киева за счет средств из Euroclear негативно отозвался президент Франции Эммануэль Макрон. Он напомнил о необходимости соблюдать международное право. Макрона также заподозрили в желании поддержать противников вступления Украины в ЕС.

Россия
МИД РФ
Мария Захарова
активы
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЕС предложили способ подготовиться к возможному конфликту с Россией
На выставке «Золотая осень» в Москве стартовал агропромышленный конкурс
Поглумился и озолотился: семиклассник решил заработать на детском порно
В Белоруссии объяснили, зачем Запад запугивает граждан республики
СК нашел в теракте против генерала Кириллова польский след
Психиатр рассказал, как отличить паническую атаку от сердечного приступа
«Союзмультфильм» вышел на новую площадку в интернете
В ЦБ раскрыли, ждать ли резких шагов по отключению Visa и MasterCard
Российские войска отразили атаки ВСУ в трех регионах
Против депутата-прогульщика возбудили уголовное дело
МИД России уличил Киев в сотрудничестве с террористами
Блогер разбила Lamborghini за 50 млн рублей
В Дагестане ответили на слухи о гибели шеф-редактора телеканала «Спас»
Путин вручил дочери Кадырова почетную грамоту
Педагог изнасиловал, а потом отравил свою ученицу
Врач рассказала, как победить осеннюю хандру
В Москве затопило тоннель на Волоколамском шоссе
Раскрыты многомиллионные заработки группы «Мираж»
Весившая 23 килограмма девушка умерла от фруктовой диеты
Собчак призналась, что самое главное в характере мужчин
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.