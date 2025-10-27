«Полумиф»: в Совфеде раскрыли, есть ли у России «теневой флот»

У России нет и никогда не было «теневого флота», заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов на собственной пресс-конференции. По его словам, речь идет о танкерах, которые ходят под разными флагами, но поставляют российскую нефть другим государствам, в частности Индии и Китаю, передает корреспондент NEWS.ru.

«Теневой флот» так называемый — это такой полумиф, полудетектив. Никакого «теневого флота» у России никогда не было и нет, — сказал Чижов.

По словам сенатора, мнение Европы о том, что танкеры непригодны для перевозок, является «полной чушью». Он добавил, что сейчас эти танкеры пытаются ограничить по страховке, а Россия с партнерами разрабатывает альтернативные варианты процедуры.

Ранее разведка Дании заявила о слежке за российским десантным кораблем «Александр Шабалин», который девять дней находился у острова Лангеланн. Глава разведывательной службы Томас Аренкиль заявил, что присутствие судна может быть связано с готовностью Москвы противодействовать возможным помехам для так называемого «теневого флота».