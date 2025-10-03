В Дании забили тревогу из-за российского корабля у острова Лангеланн Разведка Дании заявила о слежке за российским кораблем у острова Лангеланн

Российский десантный корабль «Александр Шабалин» в течение девяти суток находится вблизи датских вод у острова Лангеланн, что, по утверждению начальника датской Службы военной разведки Томаса Аренкиля в эфире телеканала TV2, свидетельствует о якобы ведении Россией «гибридной войны» против Дании и Запада. По его оценке, присутствие судна может быть связано с готовностью Москвы противодействовать возможным помехам для так называемого «теневого флота».

Теперь, когда российский десантный корабль стоит на якоре к югу от Лангеланна, это может быть связано с их готовностью вмешаться, если мы попытаемся помешать их кораблям из теневого флота свободно перемещаться, — говорится в сообщении.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене призвал задерживать суда «теневого флота» на период до нескольких недель для блокирования поставок российской нефти. По его словам, данная мера способна подорвать нефтяной экспорт и нанести существенный ущерб федеральному бюджету России.

Кроме того, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информационный ажиотаж вокруг инцидента с танкером у французского побережья создан для отвлечения внимания граждан от усугубления внутренних проблем страны. По ее словам, в Евросоюзе искусственно создали не существующую в правовом поле категорию «теневой флот» и пытаются навязать миру соблюдение своих вторичных санкций.