02 октября 2025 в 19:20

В МИД раскрыли, для чего нужна шумиха вокруг задержания танкера во Франции

Захарова: шумиха вокруг танкера отвлекает французов от проблем в стране

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Шумиха вокруг задержания танкера у берегов Франции нужна для отвлечения внимания французов от ухудшения положения внутри страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, размещенным на сайте внешнеполитического ведомства, в Евросоюзе выдумали несуществующую в праве категорию «теневой флот» и пытаются заставить мир подчиняться их вторичным санкциям.

Очевидно то, что поднятая шумиха преследует цель — отвлечь внимание французов от ухудшающегося социально-экономического положения в стране, — отметила дипломат.

Захарова также обратила внимание на отсутствие в высказываниях президента Франции Эммануэля Макрона четких оснований для расследования и конкретных претензий к экипажу судна. Она подчеркнула, что страны ЕС «в санкционном раже» грубо нарушают нормы международного права, создавая препятствия для свободного судоходства.

Ранее французский лидер заявил, что профильные ведомства европейских стран должны задерживать танкеры «теневого флота» на недели для срыва поставок российской нефти. По его мнению, такая мера помогла бы обрушить нефтеэкспорт РФ и нанести серьезный удар по федеральному бюджету страны.

