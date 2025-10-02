Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 14:20

Макрон предложил задерживать танкеры для срыва поставок нефти из России

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что профильные ведомства европейских стран должны задерживать танкеры теневого флота на недели для срыва поставок российской нефти. На саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене, трансляцию которого вела пресс-служба Еврокомиссии, подобная мера помогла бы обрушить нефтеэкспорт РФ и нанести серьезный удар по федеральному бюджету страны.

Очень важно, что таким образом вы уничтожаете бизнес-модель, задерживая эти суда даже на несколько дней или недель и вынуждая организовывать поставки по-другому, — заявил он.

Французский лидер привел в пример недавнее задержание Францией танкера, следовавшего из российского порта в Индию. Как отметил Макрон, задержание судов теневого флота позволяет проверить их соответствие международным правилам и подрывает эффективность поставок нефти из России, усиливая давление на Москву.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные вынуждены принимать меры в ответ на провокации европейских стран в различных акваториях, в том числе в Балтике. В Кремле видят множественные попытки Европы помешать судоходству, что нарушает международные правила. Но он не стал комментировать сообщения о задержании у берегов Франции нефтяного танкера.

