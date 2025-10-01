Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 13:55

Песков раскрыл ответ России на провокации Европы на Балтике

Песков: ВС РФ принимают меры в ответ на провокации Европы против судоходства

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российские военные вынуждены принимать меры в ответ на провокации европейских стран в различных акваториях, в том числе на Балтике, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле отметили, что видят множественные попытки Европы помешать судоходству, что нарушает международные правила.

Иногда это заставляет наши вооруженные силы принимать, скажем так, меры, призывающие к порядку, — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента России не стал комментировать недавние сообщения СМИ о задержании у берегов Франции нефтяного танкера, который подозревают в нарушении санкций. По словам Пескова, в Кремле не располагают никакой информацией о нем.

Ранее стало известно, что главная цель Европы заключается в начале прямых боевых действий с Россией. Соответствующее заявление сделал экс-кандидат в Европейский парламент и член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его словам, европейские политики используют провокации для подготовки к эскалации.

МИД России выразил обеспокоенность по поводу возникшей в ЕС идеи создания «стены от дронов». Дипломатическое ведомство обвинило авторов проекта в нагнетании «истерии» вокруг темы атак беспилотников, которой в Европе оправдывают рост военных расходов.

