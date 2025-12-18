Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 12:26

Ответ Путина на провокации в Черном море восхитил Китай

Baijiahao: в Китае высоко оценили ответ Путина на провокации в Черном море

Читайте нас в Дзен

Действия президента России Владимира Путина в ответ на украинские провокации в Черном море продемонстрировали «ювелирную точность», пишет китайское издание Baijiahao. По мнению авторов, атаки на российские суда происходили с явным одобрением стран НАТО, которые, вместо осуждения, молчали, наблюдая за происходящим.

Россия с ювелирной точностью ответила на провокации, — говорится в сообщении.

Также в издании отметили, что планирование атак могло вестись при участии западных специалистов с целью ослабить позиции России на переговорах. Авторы подчеркнули, что Путин не стал мириться с этими действиями, а его ответные меры были выверенными и эффективными.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Комментатор Орлов оценил роль Дзюбы в «Акроне»
«Людей волнует»: Миронов выступил со смелым предложением по тарифам ЖКХ
«Есть где жить»: Лещенко о решении суда по делу Долиной
Барщевский оставил должность представителя правительства в КС
ФАС выступила с важным заявлением на фоне увеличения НДС
Ответ Путина на провокации в Черном море восхитил Китай
Миронов призвал наказывать рублем скрывающихся за границей осужденных
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Жители Пермского края сняли на видео редкое атмосферное явление
Российские туристы столкнулись с нашествием медуз за границей
В России рекордно сократилось число «экстремальных трудоголиков»
«Чудеса случаются»: Непомнящий высоко оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
«Сдаются целыми взводами»: пленный ВСУ раскрыл, что происходит на фронте
Почему не работает WhatsApp 18 декабря: где сбои в России, полный блок
Глава Крыма рассказал, как обстоит ситуация с безопасностью в регионе
Булыкин оценил шансы Сафонова стать основным вратарем ПСЖ на долгие годы
В Башкирии родился ребенок с необычной аномалией
«Мимоза» без консервов: добавляю кальмары — салат выходит вкуснее и нежнее
«Герани» сожгли энергетику в Кривом Роге: удары по Украине 18 декабря
«Капля в море»: политолог о выделенном для Украины бюджете США
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее
Общество

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.