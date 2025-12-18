Ответ Путина на провокации в Черном море восхитил Китай Baijiahao: в Китае высоко оценили ответ Путина на провокации в Черном море

Действия президента России Владимира Путина в ответ на украинские провокации в Черном море продемонстрировали «ювелирную точность», пишет китайское издание Baijiahao. По мнению авторов, атаки на российские суда происходили с явным одобрением стран НАТО, которые, вместо осуждения, молчали, наблюдая за происходящим.

Россия с ювелирной точностью ответила на провокации, — говорится в сообщении.

Также в издании отметили, что планирование атак могло вестись при участии западных специалистов с целью ослабить позиции России на переговорах. Авторы подчеркнули, что Путин не стал мириться с этими действиями, а его ответные меры были выверенными и эффективными.