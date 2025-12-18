Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 13:54

Путин позвонит участнику «Елки желаний»

Песков: Путин позвонит мальчику, чье новогоднее желание он исполнит

Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин 18 декабря пообщается по телефону с ребенком, чье желание выбрал в рамках акции «Елка желаний», рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. Всего российский лидер снял с новогоднего дерева три шарика – двух мальчиков из Московской области и ХМАО и девочки из Москвы.

Сегодня также Путин позанимается одним из подопечных по «Елке желаний». Планирует он с одним мальчиком поговорить по телефону, желание которого как раз исполняется, — сказал Песков.

До этого Путин исполнил новогодние мечты двух детей, обратившихся к нему в рамках подготовки к ежегодной прямой линии. Подарки получили 11-летний Владимир, который попросил у президента-тезки кимоно, и юнармеец Егор из Алтайского края, мечтавший полетать на сверхлегком самолете.

Тем временем Дед Мороз из Великого Устюга совершил визит в Париж, чтобы поздравить местных жителей с наступающим Новым годом. В Русском доме науки и культуры он торжественно зажег огни на праздничной елке. Все места в зале были заняты, а приглашения на мероприятие разобрали еще за две недели до его начала.

Владимир Путин
дети
Новый год
подарки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прокуратура не согласилась с оправданием матери по делу об убийстве дочери
Жители Николаевска-на-Амуре пожаловались на обилие сугробов
В Минобороны раскрыли результаты контратаки ВСУ под Купянском
«Проблема комплексная»: академик РАН об увеличении продолжительности жизни
Активные хобби для пожилых: идеи для движения, общения и радости
Товарный контент набрал 30 млрд просмотров в соцсети «ВКонтакте»
В Госдуме раскритиковали бизнесменов, жалующихся на нехватку рабочих рук
«Россия воспитывает таких вратарей»: Кавазашвили восхищен рекордом Сафонова
Невролог объяснила, когда аутизм поддается коррекции
Магнитные бури сегодня, 18 декабря: что завтра, слабость, головные боли
В Москве открыли памятник создателям легендарного советского фильма
Мессенджеру Telegram прилетел штраф на 6 млн рублей
Юрист раскрыл судьбу бюджетников из МГПУ после требования перевестись
В Баку запросили пожизненный срок лидеру карабахских сепаратистов Варданяну
Путин позвонит участнику «Елки желаний»
На Кубе введут плавающий курс валюты
Кремль назвал опасным нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы
«Настоящий босс»: представители ЧМ не прошли мимо рекорда Сафонова
Зеленский раскрыл, какой компромисс ищут США по Донбассу
Наступление ВС РФ на Харьков 18 декабря: «Солнцепеки» устроили ад для ВСУ
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку
Общество

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.