Путин позвонит участнику «Елки желаний»

Президент России Владимир Путин 18 декабря пообщается по телефону с ребенком, чье желание выбрал в рамках акции «Елка желаний», рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. Всего российский лидер снял с новогоднего дерева три шарика – двух мальчиков из Московской области и ХМАО и девочки из Москвы.

Сегодня также Путин позанимается одним из подопечных по «Елке желаний». Планирует он с одним мальчиком поговорить по телефону, желание которого как раз исполняется, — сказал Песков.

До этого Путин исполнил новогодние мечты двух детей, обратившихся к нему в рамках подготовки к ежегодной прямой линии. Подарки получили 11-летний Владимир, который попросил у президента-тезки кимоно, и юнармеец Егор из Алтайского края, мечтавший полетать на сверхлегком самолете.

Тем временем Дед Мороз из Великого Устюга совершил визит в Париж, чтобы поздравить местных жителей с наступающим Новым годом. В Русском доме науки и культуры он торжественно зажег огни на праздничной елке. Все места в зале были заняты, а приглашения на мероприятие разобрали еще за две недели до его начала.