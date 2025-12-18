Летающий кругами американский беспилотник RQ-4 заметили над Черным морем

Американский дрон-разведчик RQ-4 Global Hawk летал кругами над Черным морем, следует из данных портала отслеживания полетов Flightradar24. Судя по интерактивной карте, беспилотник с кодовым названием FORTE10 вылетел этой ночью с военной-морской авиабазы НАТО на Сицилии.

Согласно данным портала, БПЛА долгое время кружил в районе болгарского города Варна и румынского города Констанца, неподалеку от территориальных вод Крыма. После этого аппарат двинулся в сторону Турции, где продолжил боевое дежурство.

Известно, что RQ-4 Global Hawk способен подниматься на высоту до 18 тыс. метров и преодолевать огромные расстояния, превышающие 12 300 морских миль, что составляет примерно 23 тыс. километров. Время его автономного полета может достигать 36 часов.

До этого американский дрон-разведчик с сицилийской авиабазы НАТО кружил над Черным морем в конце августа. Тогда сообщалось, что беспилотник находился в нейтральном воздушном пространстве и выполнял разведывательные задачи, следуя по маршруту от Севастополя до Сочи.