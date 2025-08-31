День знаний — 2025
31 августа 2025 в 21:06

Над Черным морем заметили американский дрон-разведчик

Фото: ВВС США/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В настоящее время американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 осуществляет полет над акваторией Черного моря, передает Telegram-канал SHOT. Этот дрон находится в нейтральном воздушном пространстве и выполняет разведзадачи, следуя по маршруту от Севастополя до Сочи.

По данным канала, несколько часов назад с военно-морской базы НАТО Сигонелла на Сицилии поднялся в воздух беспилотный летательный аппарат Global Hawk. Этот дрон способен подниматься на высоту до 18 тысяч метров и преодолевать огромные расстояния, превышающие 12 300 морских миль, что составляет примерно 23 тысяч километров. Время его автономного полёта может достигать 36 часов.

Ранее над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник. Инцидент произошел между 12:00 и 17:00 по Москве. Российские ПВО успешно сбили БПЛА самолетного типа.

До этого ВСУ атаковали пять регионов России с помощью беспилотников. Минобороны РФ сообщило о перехвате 51 дрона силами ПВО. Наибольшее количество сбито над Ростовской и Брянской областями, а также над Крымом, Воронежской и Орловской областями.

беспилотники
Черное море
разведка
дроны
