Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Это произошло в период с 12:00 до 17:00 мск.

Дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Брянской области, — говорится в публикации.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали при помощи беспилотника автомобиль скорой помощи в селе Великая Знаменка Запорожской области. Министерство здравоохранения региона уточнило, что это был целенаправленный удар. Само транспортное средство сгорело, обошлось без жертв.

До этого в селе Великие Копани Херсонской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал гражданский автомобиль, в котором находился депутат совета Алешкинского муниципального округа Алексей Зоголь. В результате сброса боеприпаса машина загорелась, но депутат выжил и был госпитализирован.

Кроме того, ВСУ атаковали территорию Брянской области, в результате чего пострадали три человека. Губернатор региона Александр Богомаз проинформировал, что один из мирных жителей в момент удара был за рулем.