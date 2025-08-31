День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 15:50

ВСУ атаковали скорую помощь в российском регионе

Минздрав Запорожской области: ВСУ ударили дроном по машине скорой помощи

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины атаковали при помощи беспилотника автомобиль скорой помощи в селе Великая Знаменка Запорожской области, сообщает Министерство здравоохранения региона. Там уточнили, что это был целенаправленный удар.

Транспорт сгорел. Обошлось без жертв, персонал не пострадал, — сказано в публикации.

Ранее в селе Великие Копани Херсонской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал гражданский автомобиль, в котором находился депутат совета Алешкинского муниципального округа Алексей Зоголь. В результате сброса боеприпаса машина загорелась, но депутат выжил и был госпитализирован.

До этого сообщалось, что ВСУ атаковали территорию Брянской области, в результате чего пострадали три человека. Губернатор региона Александр Богомаз проинформировал, что один из мирных жителей в момент удара был за рулем.

Кроме того, двое мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на гражданский автомобиль в селе Чуровичи Климовского района. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

Запорожская область
скорая помощь
атаки ВСУ
Минздрав
