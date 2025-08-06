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06 августа 2025 в 07:18

В небе над Россией заметили свыше 50 украинских дронов

Средства ПВО сбили 51 беспилотник над пятью регионами России

Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами пять регионов России в ночь на среду, 6 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны сбили и перехватили 51 воздушную цель.

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 5 августа до 05:30 мск 6 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего беспилотников пришлось на Ростовскую и Брянскую области. В небе над регионами сбили по 16 целей. Еще 12 дронов уничтожили над Республикой Крым, пять — над Воронежской областью и три — над Орловской областью.

Ранее Минобороны сообщало, что средствами противовоздушной обороны над тремя регионами России были уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотников. Все они были самолетного типа.

До этого житель Сватово в Луганской Народной Республике скончался в больнице после атаки БПЛА. Мужчина получил тяжелые осколочные ранения, когда передвигался по городу на велосипеде.

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