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Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 00:44

ПВО уничтожила дроны ВСУ над тремя российскими регионами

МО РФ: за три часа сбито шесть дронов ВСУ над тремя областями

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

В период с 20:00 мск до 22:50 мск 5 августа дежурными средствами противовоздушной обороны над тремя регионами страны уничтожено и перехвачено шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Все они были самолетного типа.

Уничтожены и перехвачены <…> четыре — над территорией Ростовской области, один — над территорией Брянской области, один — над территорией Калужской области,говорится в публикации.

Как ранее объявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, за последние сутки регион подвергся массированным атакам: зафиксированы обстрелы 24 населенных пунктов в девяти районах, выпущено 33 снаряда, а также совершено 42 атаки беспилотников. Российским системам ПВО удалось перехватить 15 дронов, однако один гражданский получил ранения.

До этого Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 5 августа российские силы ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника. Больше всего дронов сбили над Брянской (13) и Ростовской (7) областями, еще по два БПЛА перехватили над Калужской и Смоленской областями. Атака продолжалась с 22:00 4 августа до 01:40 5 августа.

Минобороны РФ
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