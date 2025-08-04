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Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 10:59

Российская ПВО уничтожила пять беспилотников над Крымом и Черным морем

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Силы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников над Черным морем и Крымом, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Украинскую атаку отразили утром в понедельник, 4 августа.

4 августа с 08:40 мск до 09:45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три — над территорией Республики Крым и два — над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что утром 3 августа силы ПВО отражали атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией региона. По его словам, один дрон был сбит над деревней Неелово под Псковом.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 93 украинских дрона. Большинство — над акваторией Черного моря, там уничтожили 60. Кроме того, дроны нейтрализовали в Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской и Нижегородской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что над регионом уничтожили свыше 25 БПЛА. В больницах остаются трое из четырех пострадавших. Одна женщина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

атаки ВСУ
Крым
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ПВО
Черное море
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