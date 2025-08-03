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Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 11:04

Раскрыты подробности массированной атаки ВСУ на российский регион

Гусев: над Воронежской областью уничтожено свыше 25 дронов ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В ночь на 3 августа над Воронежской областью было уничтожено свыше 25 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. В больницах, по его словам, остаются трое из четырех пострадавших, одна женщина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем и четырьмя районами области было обнаружено, уничтожено и подавлено более 25 беспилотных летательных аппаратов, — написал Гусев.

В настоящее время продолжается осмотр поврежденных территорий. Гусев подчеркнул, что в муниципалитетах готовятся приступить к устранению последствий.

По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 93 украинских дрона. Большинство — над акваторией Черного моря, там уничтожили 60.

Утром 3 августа на территории Ленинградской области объявили режим беспилотной опасности. Губернатор Александр Дрозденко предупредил, что в регионе возможны перебои мобильного интернета.

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