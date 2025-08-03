Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 12:01

В Псковской области отразили атаку дронов ВСУ

Губернатор Ведерников: под Псковом упали обломки БПЛА

Фото: МО РФ

Утром 3 августа в Псковской области силы ПВО отражали атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников. По его словам, один дрон был сбит над деревней Неелово под Псковом.

Вновь убедительно прошу ни в коем случае не приближаться к обломкам, они могут быть опасны! На месте работают оперативные службы, — написал Ведерников.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 93 украинских дрона. Большинство — над акваторией Черного моря, там уничтожили 60. Кроме того, дроны нейтрализовали в Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской и Нижегородской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что над регионом уничтожили свыше 25 БПЛА. В больницах остаются трое из четырех пострадавших. Одна женщина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

В Сочи спасателям удалось локализовать пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи. Возгорание произошло в результате падения обломков БПЛА. Сначала загорелся один резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров, затем огонь перекинулся на соседний.

ВСУ
происшествия
Псковская область
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье на пляже мигрант напал с ножом на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Российскому алкогиганту предложили перейти на торговлю хлебом
«Все свелось к политическому шоу»: Захарова о диалоге стран ОБСЕ
США предрекли экономические риски из-за инвестирования в ИИ
Подполье узнало о ракетном ударе по складу горюче-смазочных материалов
«Поставляют оружие наркокартелям»: раскрыта связь ВСУ с колумбийской мафией
Отдых в Турции, дом за $4 млн: как Овечкин тратит миллионы от НХЛ
Россия ответила на заявление посла Германии о южных Курилах
ХАМАС заявил о готовности освободить всех заложников из сектора Газа
Нидерландские футболисты требуют миллиарды евро от ФИФА
Трампа позвали спасти Израиль от самого себя
Диетолог назвал специю, которая заменит соль при болезнях сердца
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.