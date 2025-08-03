В Псковской области отразили атаку дронов ВСУ

Утром 3 августа в Псковской области силы ПВО отражали атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников. По его словам, один дрон был сбит над деревней Неелово под Псковом.

Вновь убедительно прошу ни в коем случае не приближаться к обломкам, они могут быть опасны! На месте работают оперативные службы, — написал Ведерников.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 93 украинских дрона. Большинство — над акваторией Черного моря, там уничтожили 60. Кроме того, дроны нейтрализовали в Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской и Нижегородской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что над регионом уничтожили свыше 25 БПЛА. В больницах остаются трое из четырех пострадавших. Одна женщина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

В Сочи спасателям удалось локализовать пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи. Возгорание произошло в результате падения обломков БПЛА. Сначала загорелся один резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров, затем огонь перекинулся на соседний.