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Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 07:15

ВСУ устроили ночную атаку беспилотниками на четыре региона России

Силы ПВО сбили 24 украинских беспилотника над четырьмя регионами РФ за ночь

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Силы противовоздушной обороны в ночь на 5 августа уничтожили более 20 беспилотников ВСУ в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке подверглись четыре региона страны.

В течение прошедшей ночи с 22:00 мск 4 августа до 01:40 мск 5 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 24 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в МО.

Так, 13 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Брянской области, семь — над территорией Ростовской области. Еще по два дрона были сбиты над Калужской и Смоленской областями, резюмировали в оборонном ведомстве.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников на регион, сбив воздушные цели в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. По его данным, все воздушные цели были уничтожены, но их обломки спровоцировали несколько пожаров.

До этого стало известно, что ВСУ размещают специальные ретрансляционные устройства в приграничных районах Харьковской области. По мнению источника в российских силовых структурах, так они пытаются увеличить радиус действия своих ударных дронов.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

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