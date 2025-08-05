ВСУ устанавливают ретрансляторы возле российской границы

Вооруженные силы Украины размещают специальные ретрансляционные устройства в приграничных районах Харьковской области. Так они пытаются увеличить радиус действия своих ударных беспилотников, сообщил РИА Новости информированный источник в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, эти технические средства позволяют ВСУ наносить удары по гражданской инфраструктуре. Ориентир идет на мирные населенные пункты Белгородской области.

В Харьковской области возле российской границы ВСУ устанавливают ретрансляторы для увеличения дальности действия своих ударных дронов. Именно благодаря этим устройствам противник может бить в том числе по гражданским объектам и терроризировать местное население Белгородской области, — сказал информатор.

Как ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков, за последние сутки регион подвергся массированным атакам: зафиксированы обстрелы 24 населенных пунктов в девяти районах, выпущено 33 снаряда, а также совершено 42 атаки беспилотников. Российским системам ПВО удалось перехватить 15 дронов, однако один гражданский получил ранения.

До этого стало известно, что российские войска установили контроль над КПП «Гоптовка». Объект расположен в Дергачевском районе под Харьковом — на границе с Белгородской областью. Минобороны России данную информацию не комментировало.