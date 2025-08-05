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Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 06:02

ПВО отразила массированную атакую дронов ВСУ на Ростовскую область

Слюсарь: дроны ВСУ сбили над Белой Калитвой и тремя районами Ростовской области

ПВО Patriot ПВО Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

Системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Ростовскую область, сбив воздушные цели в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах, сообщил в Telegram временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. По его данным, все воздушные цели были перехвачены и уничтожены, но их обломки спровоцировали несколько пожаров.

Точное число уничтоженных дронов Слюсарь не называл. Министерство обороны России эту информацию не комментировало. Падение сбитых беспилотных летательных аппаратов привело к возгораниям. В станице Тацинская пожар возник на территории частного сектора — загорелся навес во дворе дома. Огнеборцы оперативно прибыли на место и быстро справились с огнем, не допустив его распространения на жилье.

В хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция. Пожар на площади 500 кв. м ликвидирован <…>. Никто из людей не пострадал, — уточнил губернатор.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщал о пяти взрывах, прогремевших в Ростовской области. Канал утверждает, что громкие звуки прозвучали в хуторе Калинин и городе Шахты.

Ростовская область
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