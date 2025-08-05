Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 01:58

SHOT сообщил о взрывах в российском регионе

SHOT: в хуторе Калинин и городе Шахты Ростовской области зафиксированы взрывы

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил о пяти взрывах, прогремевших в Ростовской области. Канал утверждает, что громкие звуки прозвучали в хуторе Калинин и городе Шахты.

Очевидцы рассказали SHOT, что, предварительно, сработала система противовоздушной обороны по беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Украины. Министерство обороны России эти сведения не комментировало. Официальная информация от властей региона не поступала.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что за последние сутки регион подвергся массированным атакам: зафиксированы обстрелы 24 населенных пунктов в девяти районах, выпущено 33 снаряда, а также совершено 42 атаки беспилотников. Российским системам ПВО удалось перехватить 15 дронов, однако один гражданский получил ранения.

До этого стало известно, что российские войска установили контроль над КПП «Гоптовка». Объект расположен в Дергачевском районе под Харьковом — на границе с Белгородской областью. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Ростовская область
ВСУ
ПВО
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европу предупредили о последствиях от снятия в России моратория на РСМД
Стало известно о массовой мобилизации лиц с особым статусом на Украине
РФ сняла запрет на РСМД. Европа в ужасе: теперь «Орешник» ударит по НАТО?
Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Мужчина ради свадьбы 17 раз принудил невесту к занятию проституцией
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Пьяный россиянин угнал машину бабушки, пока она лежала в реанимации
ВСУ обстреляли из HIMARS химический завод в Горловке
Известный актер из фильма «Солнечный удар» скончался перед днем рождения
Самый толстый россиянин может умереть в Нижнем Новгороде
Булгур с курицей в сливочном соусе: быстрый ужин за 30 минут
Россиянина похитили за отказ отдать 2,3 млн рублей
Манул Молния стал Борисом и сменил место прописки
«Думал, фейерверк»: юношу убили из купленного у бойца СВО оружия
«Кульминация репрессий режима»: в МИД РФ отреагировали на приговор Гуцул
Рогов рассказал, чем обернутся для Зеленского потери в Сумской области
Аналитик заявил о создании ВСУ рекламного женского подразделения
Экономист назвал последствия переезда госкомпаний из Москвы в регионы
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.