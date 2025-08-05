SHOT сообщил о взрывах в российском регионе SHOT: в хуторе Калинин и городе Шахты Ростовской области зафиксированы взрывы

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил о пяти взрывах, прогремевших в Ростовской области. Канал утверждает, что громкие звуки прозвучали в хуторе Калинин и городе Шахты.

Очевидцы рассказали SHOT, что, предварительно, сработала система противовоздушной обороны по беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Украины. Министерство обороны России эти сведения не комментировало. Официальная информация от властей региона не поступала.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что за последние сутки регион подвергся массированным атакам: зафиксированы обстрелы 24 населенных пунктов в девяти районах, выпущено 33 снаряда, а также совершено 42 атаки беспилотников. Российским системам ПВО удалось перехватить 15 дронов, однако один гражданский получил ранения.

До этого стало известно, что российские войска установили контроль над КПП «Гоптовка». Объект расположен в Дергачевском районе под Харьковом — на границе с Белгородской областью. Минобороны России данную информацию не комментировало.