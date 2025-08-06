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06 августа 2025 в 00:02

Атака украинского БПЛА на Сватово привела к трагедии

Житель Сватово в ЛНР скончался от полученных после атаки БПЛА тяжелых ранений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Сватово Луганской Народной Республики скончался в больнице после атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Мужчина получил тяжелые осколочные ранения, когда передвигался по городу на велосипеде, сообщается в официальном Telegram-канале правительства ЛНР со ссылкой на министра здравоохранения Наталию Пащенко.

Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Однако спустя время он так и не пришел в сознание.

Один из пострадавших от атак беспилотников жителей Сватово скончался в больнице. 43-летний мужчина был тяжело ранен, когда ехал по городу на велосипеде, — заявила Пащенко.

В результате этого же инцидента был госпитализирован 62-летний сотрудник местного водоканала с осколочными ранениями лица и тела. Его состояние оценивается как стабильное, жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что число погибших при ударе украинским беспилотником по машине Сватовского водоканала в ЛНР выросло до четырех. Глава региона Леонид Пасечник проинформировал, что еще двое работников коммунального предприятия получили ранения. За жизни пострадавших борются местные врачи.

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