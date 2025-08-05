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05 августа 2025 в 17:52

Украинский дрон атаковал коммунальщиков в ЛНР

В ЛНР украинский дрон атаковал автомобиль «Сватовского водоканала»

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинский беспилотник атаковал автомобиль коммунальных служб в Сватовском муниципальном округе Луганской Народной Республики, сообщил депутат Народного совета ЛНР Александр Криеренко в своем Telegram-канале. В результате удара погибли сотрудники местного водоканала, несколько человек получили ранения.

Буквально час назад в Сватовском муниципальном округе украинский дрон атаковал машину с работниками муниципального предприятия. Есть погибшие и раненые. Ребята просто делали свою работу — поддерживали и развивали инфраструктуру Сватовского округа, — написал Криеренко.

По его словам, пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Медики оказывают им необходимую помощь. О точном числе жертв и характере ранений не уточняется.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 5 августа российские силы ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника. Больше всего дронов сбили над Брянской (13) и Ростовской (7) областями, еще по два БПЛА перехватили над Калужской и Смоленской областями. Атака продолжалась с 22:00 4 августа до 01:40 5 августа.

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