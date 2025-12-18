Мессенджеру Telegram прилетел штраф на 6 млн рублей

Мировой судья в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 6 млн рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора. Протокол был составлен по статье о невыполнении требований органа, контролирующего СМИ и связь, сообщила пресс-служба суда.
Постановлением мирового судьи судебного участка Nº422 Таганского района г. Москвы от 16.12.2025 Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7.10-4 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 6 млн рублей, — рассказали в пресс-службе.