Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 13:55

Мессенджеру Telegram прилетел штраф на 6 млн рублей

Суд оштрафовал Telegram на 6 млн рублей за неисполнение предписания РКН

Читайте нас в Дзен

Мировой судья в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 6 млн рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора. Протокол был составлен по статье о невыполнении требований органа, контролирующего СМИ и связь, сообщила пресс-служба суда.

Постановлением мирового судьи судебного участка Nº422 Таганского района г. Москвы от 16.12.2025 Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7.10-4 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 6 млн рублей, — рассказали в пресс-службе.

штрафы
Telegram
Роскомнадзор
суды
мессенджеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Проблема комплексная»: академик РАН об увеличении продолжительности жизни
Активные хобби для пожилых: идеи для движения, общения и радости
Товарный контент набрал 30 млрд просмотров в соцсети «ВКонтакте»
В Госдуме раскритиковали бизнесменов, жалующихся на нехватку рабочих рук
«Россия воспитывает таких вратарей»: Кавазашвили восхищен рекордом Сафонова
Невролог объяснила, когда аутизм поддается коррекции
Магнитные бури сегодня, 18 декабря: что завтра, слабость, головные боли
В Москве открыли памятник создателям легендарного советского фильма
Мессенджеру Telegram прилетел штраф на 6 млн рублей
Юрист раскрыл судьбу бюджетников из МГПУ после требования перевестись
В Баку запросили пожизненный срок лидеру карабахских сепаратистов Варданяну
Путин позвонит участнику «Елки желаний»
На Кубе введут плавающий курс валюты
Кремль назвал опасным нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы
«Настоящий босс»: представители ЧМ не прошли мимо рекорда Сафонова
Зеленский раскрыл, какой компромисс ищут США по Донбассу
Наступление ВС РФ на Харьков 18 декабря: «Солнцепеки» устроили ад для ВСУ
Метал дротиками в промежность: маньяк-великан вырезал матери язык и связки
Синоптик ответила, когда утихнет мощный снежный циклон в Хабаровске
Уролог предупредил, какие болезни могут маскироваться под цистит
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку
Общество

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.