Мессенджеру Telegram прилетел штраф на 6 млн рублей

Мировой судья в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 6 млн рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора. Протокол был составлен по статье о невыполнении требований органа, контролирующего СМИ и связь, сообщила пресс-служба суда.