Кремль назвал опасным нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы Песков заявил о рисках дестабилизации ситуации в Венесуэле

Кремль выражает серьезную обеспокоенность в связи с ростом напряженности вокруг Венесуэлы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга. В Москве конфликт между Вашингтоном и Каракасом расценивают как угрозу региональной стабильности, пишет ТАСС.

Мы видим нагнетание напряженности в [латиноамериканском] регионе, считаем это потенциально очень опасным, — отметил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что США перебрасывают вооружение к Венесуэле, готовясь к нанесению точечных ударов по наземным целям в стране. Как сообщается в источнике, идет развертывание истребителей пятого поколения F-35A, самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler и вертолетов Sikorsky HH-60W.

Ранее президент США Дональд Трамп признал власти Венесуэлы иностранной террористической организацией. Американский лидер предупредил о блокаде следующих в Венесуэлу и из нее подсанкционных нефтяных танкеров. Он также подтвердил захват американскими силами нефтяного танкера у берегов страны, заявив, что весь груз нефти будет конфискован.