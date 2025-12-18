Новый год-2026
Утопить не получилось: волгоградец из ревности убил и расчленил жену

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Кировском районе Волгограда мужчина выстрелил в голову своей супруги, а после утопил ее останки в реке. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Пытался спрятать в камыши

Преступление было совершено 14 декабря в квартире многоэтажного дома. На почве ревности 58-летний мужчина повздорил с 58-летней супругой.

Известно, что для убийства злоумышленник использовал травматический пистолет, которых хранил дома незаконно. Он выстрелил жене прямо в голову.

«Вечером 14 декабря текущего года по месту совместного проживания между подозреваемым и его супругой произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина воспользовался незаконно хранившимся у него травматическим пистолетом и произвел один прицельный выстрел в голову потерпевшей. От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия», — рассказали в Следственном комитете.

Следствию предстоит установить, действовал ли мужчина с прямым умыслом убить жену или же лишь хотел ранить. Тем не менее уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Путался в показаниях

Предполагаемый убийца сам явился в полицию с заявлением о пропавшей супруге. Произошло это спустя два дня после убийства. В итоге мужчина сам сдал себя, начав путаться в показаниях.

«Спустя два дня, пытаясь отвести от себя подозрения, мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении супруги, сообщив, что она якобы ушла из дома и не вернулась. В ходе проведенной по данному факту процессуальной проверки следователями территориального подразделения СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции были получены неопровержимые доказательства причастности заявителя к совершенному преступлению», — рассказывают в СКР.

Части трупа отнес к гаражам

На допросе обвиняемый рассказал, что не сразу смог избавиться от тела. Изначально он пытался утопить расчлененные останки, но части тела не тонули. В итоге пришлось прятать улики на земле.

«Испугавшись, расчленил, вывез на реку Волгу, попытался утопить. Понял, что утопить не получится, две части вывез в сторону гаража и в овраге спрятал в камыши», — признавался мужчина на допросе.

Сейчас подозреваемый задержан. С его участием проводятся следственные действия свою вину он полностью признал. В ближайшее время суд выберет ему меру пресечения.

