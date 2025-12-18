Утопить не получилось: волгоградец из ревности убил и расчленил жену

В Кировском районе Волгограда мужчина выстрелил в голову своей супруги, а после утопил ее останки в реке. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.
Пытался спрятать в камыши
Преступление было совершено 14 декабря в квартире многоэтажного дома. На почве ревности 58-летний мужчина повздорил с 58-летней супругой.
Известно, что для убийства злоумышленник использовал травматический пистолет, которых хранил дома незаконно. Он выстрелил жене прямо в голову.
«Вечером 14 декабря текущего года по месту совместного проживания между подозреваемым и его супругой произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина воспользовался незаконно хранившимся у него травматическим пистолетом и произвел один прицельный выстрел в голову потерпевшей. От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия», — рассказали в Следственном комитете.
Следствию предстоит установить, действовал ли мужчина с прямым умыслом убить жену или же лишь хотел ранить. Тем не менее уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.
Путался в показаниях
Предполагаемый убийца сам явился в полицию с заявлением о пропавшей супруге. Произошло это спустя два дня после убийства. В итоге мужчина сам сдал себя, начав путаться в показаниях.
«Спустя два дня, пытаясь отвести от себя подозрения, мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении супруги, сообщив, что она якобы ушла из дома и не вернулась. В ходе проведенной по данному факту процессуальной проверки следователями территориального подразделения СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции были получены неопровержимые доказательства причастности заявителя к совершенному преступлению», — рассказывают в СКР.
Части трупа отнес к гаражам
На допросе обвиняемый рассказал, что не сразу смог избавиться от тела. Изначально он пытался утопить расчлененные останки, но части тела не тонули. В итоге пришлось прятать улики на земле.
«Испугавшись, расчленил, вывез на реку Волгу, попытался утопить. Понял, что утопить не получится, две части вывез в сторону гаража и в овраге спрятал в камыши», — признавался мужчина на допросе.
Сейчас подозреваемый задержан. С его участием проводятся следственные действия свою вину он полностью признал. В ближайшее время суд выберет ему меру пресечения.
Читайте также:
Метал дротиками в промежность: маньяк-великан вырезал матери язык и связки
«Ноги стали ватные»: маньяк откровенно рассказал об удовольствии от убийств
Шестеро сирот: многодетные родители скончались после отключения отопления
Сжигал конкурентов и держал рабов. Под суд пойдет депутат-«решала»?
Один за всех: снимавшийся в порно с 13 лет сирота наказал педофилов
Засунул жену в блендер: абьюзер превратил тело мисс Швейцария в кашу