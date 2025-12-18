Зеленский раскрыл, какой компромисс ищут США по Донбассу Зеленский заявил, что США ищут компромисс по вопросу вывода ВСУ из Донбасса

США ищут компромисс по возможному выводу ВСУ из Донбасса, заявил президент Украины Владимир Зеленский, которого цитирует местное издание «Новости. Live». Политик признал, что Киев знает позицию Москвы. Однако Зеленский с этой позицией не согласен.

Мы все знаем позицию России. Россия хочет, чтобы мы выходили из Донбасса. Это была их позиция. Наша позиция, что мы не готовы. И США ищут компромисс, — констатировал президент Украины.

Зеленский также добавил, что делегация от Киева направилась в Соединенные Штаты для участия в переговорах по урегулированию конфликта. По словам президента, на встречах могут присутствовать и представители стран Европы.

Ранее Зеленский изменил график своего предстоящего визита в Варшаву. Президент Украины выделил время для встречи со спикером Сейма (парламента) Вложимежем Чажастым.

Также Зеленский сообщил, что представители Киева не обсуждали с США детали будущих гарантий безопасности. По словам президента Украины, речь идет в том числе и об их сроке действия.