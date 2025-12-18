Зеленский внезапно изменил график визита в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменение в график своего предстоящего визита в Варшаву, передает польское издание Fakt. Отмечается, что он выделил время для встречи со спикером Сейма Вложимежем Чажастым.

Владимир Зеленский прибудет в Варшаву в пятницу (19 декабря. — NEWS.ru). Эту дату предложила польская сторона, с которой согласовывались детали встречи с (президентом Польши. — NEWS.ru) Каролем Навроцким. Оказывается, украинский президент также проведет встречу с Вложимежем Чажастым, — сказано в публикации.

Ранее Навроцкий раскритиковал неблагодарность Зеленского за оказанную помощь. Польский лидер заявил, что Киев стал воспринимать поддержку Варшавы как должное.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что его страна не станет участвовать в возможных многонациональных силах на территории Украины. При этом он отметил, что Польша может взять на себя роль логистического хаба.

Кроме того, Навроцкий заявил: Киев должен иметь решающий голос в любых переговорах по урегулированию конфликта на Украине, мирный план сначала должен быть принят украинцами. Он отметил, что договоренностей и завершения конфликта удастся достичь только при участии всех заинтересованных сторон.