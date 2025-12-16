Новый год-2026
16 декабря 2025 в 23:30

«Мы потеряли»: Навроцкий раскритиковал Зеленского за отношение к Польше

Навроцкий раскритиковал неблагодарность Зеленского за польскую помощь

Кароль Навроцкий Кароль Навроцкий Фото: IMAGO/Aleksander Kalka/Global Look Press
Президент Польши Кароль Навроцкий раскритиковал неблагодарность украинского коллеги Владимира Зеленского за оказанную помощь, передает портал Wiadomosci. Польский лидер заявил, что Киев стал воспринимать поддержку Варшавы как должное.

Мы потеряли элемент партнерства. Я чувствую, что Владимир Зеленский за последние годы привык воспринимать Польшу как что-то само собой разумеющееся, — сказано в публикации.

Навроцкий подчеркнул, что Варшава продолжит поддерживать Украину, но намерена добиваться партнерского и равноправного отношения. Польский президент также отказался от визита в Киев и предпочел провести переговоры на своей территории.

Кроме того, инициатива о проведении встречи президентов Украины и Польши исходила от киевских властей, сообщил посол Украины в республике Василий Боднар. По его словам, стороны прорабатывали повестку предстоящего диалога.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что его страна не станет участвовать в возможных многонациональных силах на территории Украины. При этом он отметил, что Польша может взять на себя роль логистического хаба.

Украина
Владимир Зеленский
Кароль Навроцкий
Польша
