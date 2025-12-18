Новый год-2026
18 декабря 2025 в 15:13

Политолог ответил, почему Зеленский может скоро принять мирные условия РФ

Политолог Блохин: Зеленский может принять условия РФ в надежде пересидеть Трампа

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский может в скором времени принять условия мирного соглашения, которые выдвигает Россия, в надежде переждать, когда глава Белого дома Дональд Трамп покинет свой пост, предположил в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его словам, на скорое урегулирование кризиса указывает ускорение «челночной дипломатии».

Переговоры по украинскому кризису идут за закрытыми дверями, а челночная дипломатия ускорилась. Но и американцы, и мы, и украинцы говорят, что стороны близки к заключению договора. Все происходит за закрытыми дверями. Чувствуется, что переговорный процесс идет. Если у них есть бескомпромиссные позиции, то и у нас тоже. Другой вопрос: каким будет это мирное соглашение? Будет ли это долгосрочный или краткосрочный мир? Понятно, что Зеленский и его окружение хотят переждать срок Трампа. Они будут пытаться саботировать его решения. Украина понимает, что, отказавшись от поддержки со стороны США, вести [военные действия] будет трудно. Поэтому лучше заключить такой худой мир, — высказался Блохин.

Ранее Зеленский заявил, что США ищут компромисс по возможному выводу Вооруженных сил Украины из Донбасса. По его словам, Киев знает позицию Москвы, однако сам с ней не согласен.

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор ранее заявил, что Трампу необходимо признать победу России в украинском кризисе. По его словам, предполагаемый шаг станет самым важным для американского лидера.

Украина
Россия
США
Владимир Зеленский
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
