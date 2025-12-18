Новый год-2026
18 декабря 2025 в 14:46

Резяпов пообещал помочь с оплатой ЖКУ потерявшей сыновей на СВО россиянке

Глава ВР Резяпов поможет потерявшей сыновей на СВО россиянке оплатить ЖКУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Общественное движение «Ветераны России» окажет помощь матери погибших участников СВО Любови Смарыгиной в вопросе оплаты ЖКУ, заявил руководитель организации Ильдар Резяпов. По его словам, пенсия женщины составляет 15 тыс. рублей, а коммунальные начисления превышают эту сумму.

Пенсионный доход жительницы села Бражное Красноярского края Любови Смарыгиной, потерявшей на СВО двоих сыновей, составляет порядка 15 тыс. рублей, тогда как сумма начислений за водоснабжение и отопление в одной из квитанций достигла 16 тыс. рублей без учета электроэнергии и вывоза твердых коммунальных отходов. «Ветераны России», последовательно отстаивая интересы семей погибших защитников Отечества, приняли решение оказать адресную помощь и погасить задолженность по оплате услуг ЖКХ для Смарыгиной, — пояснил Резяпов.

Он отметил, что движение также обратилось к губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову с просьбой взять ситуацию под личный контроль. По его словам, подобные случаи требуют системного подхода и внимания ко всем семьям погибших защитников Отечества.

Движение «Ветераны России» направило обращение губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову с просьбой взять семью Смарыгиной на личный контроль, а также уделить особое внимание положению всех семей погибших участников СВО в регионе, в том числе в части начисления коммунальных платежей, предоставления льгот и адресной социальной поддержки. Подобные вопросы требуют не разовых решений, а системного и внимательного подхода, основанного на постоянном взаимодействии органов власти, профильных ведомств и общественных организаций, — подытожил Резяпов.

Ранее сообщалось, что суд ужесточил наказание бывшему депутату Клинцовского городского совета в Брянской области Владимиру Реуку, осужденному за мошенничество с деньгами участников специальной военной операции. Изначально он был приговорен к восьми годам лишения свободы, но теперь срок увеличен до 10 лет.

